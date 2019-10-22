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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава ПНС Ливии прибыл в Сочи на саммит "Россия – Африка"

20:29 22.10.2019
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© Фото : Виталий Зайцев Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж прибыл во вторник вечером в Сочи для участия в форуме "Россия – Африка", сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"Да, господин Саррадж уже прибыл (в Сочи - ред.), чтобы принять участие в саммите ("Россия – Африка" - ред.)", - сказал Деньгов.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА).
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более одной тысячи человек, более 5,5 тысячи человек получили ранения.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
15 октября, 14:00РИА Новости
Халифа Хафтар: наша цель – освободить Триполи, а не разрушить его
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаХалиф ХафтарЛивияСочиВ мире
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