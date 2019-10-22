Глава ПНС Ливии прибыл в Сочи на саммит "Россия – Африка"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж прибыл во вторник вечером в Сочи для участия в форуме "Россия – Африка", сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Да, господин Саррадж уже прибыл (в Сочи - ред.), чтобы принять участие в саммите ("Россия – Африка" - ред.)", - сказал Деньгов.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА).