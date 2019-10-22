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РИА Новости
Культура

Музей-заповедник "Царское Село" купил восьмой предмет Рафаэлевского сервиза

20:26 22.10.2019
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© Фото : Государственный музей-заповедник "Царское Cело"Предметы Рафаэлевского сервиза в музей-заповеднике "Царское Село"
Предметы Рафаэлевского сервиза в музей-заповеднике Царское Село
© Фото : Государственный музей-заповедник "Царское Cело"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Царское Село" приобрел из частной коллекции салатник, который входил в комплект Рафаэлевского сервиза, изготовленного в конце XIX - начале ХХ века по заказу императора Александра III, собрав тем самым восемь предметов из комплекта, сообщает пресс-служба музея.
Рафаэлевский сервиз создавали на Императорском фарфоровом заводе специально для Царского Села по заказу императора Александра III. Мастера приступили к работе в 1883 году, а завершили ее 20 лет спустя, во время царствования Николая II. Ежегодно, по мере изготовления сервиза, новые изделия представляли императорам в числе подарков к Рождеству. Предметы украшены орнаментальными и аллегорическими композициями по мотивам Лоджий Рафаэля, состоящими из арабесок, лиственных гирлянд и изображений мифологических персонажей.
© Фото : Государственный музей-заповедник "Царское Cело"Предметы Рафаэлевского сервиза в музей-заповеднике "Царское Село"
Предметы Рафаэлевского сервиза в музей-заповеднике Царское Село
© Фото : Государственный музей-заповедник "Царское Cело"
Предметы Рафаэлевского сервиза в музей-заповеднике "Царское Село"
"Собрание фарфора музея-заповедника "Царское Село" пополнилось предметом из знаменитого Рафаэлевского сервиза, созданного на Императорском фарфоровом заводе в конце XIX - начале ХХ века. Музей приобрел салатник в частной коллекции и теперь стал обладателем восьми вещей этого парадного ансамбля", - говорится в сообщении.
Специалисты предполагают, что приобретенный салатник экспонировался на выставке начала XX века, где мог быть представлен как предмет из Зимнего дворца.
Отмечается, что этот сервиз никогда не был в царскосельской летней резиденции. В 1903 году сервиз на 50 персон сдали на хранение в сервизные кладовые Императорских дворцов и Дворцового управления. Спустя год его передали в Аничков дворец в распоряжение императрицы Марии Федоровны. Предметы, заказанные специально для Царского Села, появились здесь спустя 100 с лишним лет после создания фарфорового шедевра.
© Фото : Государственный музей-заповедник "Царское Cело"Предметы Рафаэлевского сервиза в музей-заповеднике "Царское Село"
Предметы Рафаэлевского сервиза в музей-заповеднике Царское Село
© Фото : Государственный музей-заповедник "Царское Cело"
Предметы Рафаэлевского сервиза в музей-заповеднике "Царское Село"
"Еще несколько лет назад мы даже помыслить не могли о том, что будем обладать целым комплектом предметов из Рафаэлевского сервиза. Этот великолепный ансамбль, задуманный и изготовленный для Царского Села, до недавнего времени не был представлен у нас ни одним изделием. Предметы из Рафаэлевского сервиза редко выставляются на аукционах. Но звезды так сошлись, что в последнее время разные аукционные дома выставили их один за другим. Мы приобрели их и продолжили поиски новых форм этого фарфорового шедевра. И вот еще одно обретение - на этот раз из частной коллекции", - отметила заместитель директора по научной работе ГМЗ "Царское Село" Ираида Ботт, слова которой приводятся в сообщении.
В ГМЗ "Царское Село" в настоящее время есть также чашка, блюдце, десертная тарелка и четыре икорницы из Рафаэлевского сервиза. Все предметы будут выставляться на тематических выставках и в интерьерах Екатерининского дворца.
Вид на Екатерининский дворец в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
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КультураНовости культурыВыставкиАлександр IIIНиколай IIИмператорский фарфоровый заводСанкт-Петербург
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