Эрдоган рассказал о цели операции "Источник мира" в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Турция в ходе операции на севере Сирии делает все возможное, чтобы очистить территории от боевиков, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"В этой операции, "Источник мира", мы делаем все возможное, чтобы очистить эти территории от терроризма", - заявил Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"
"На территориях, которые будут очищены, будут расселены сирийские граждане, около 1 миллиона", - заявил Эрдоган.