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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган рассказал о цели операции "Источник мира" в Сирии

20:16 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Турция в ходе операции на севере Сирии делает все возможное, чтобы очистить территории от боевиков, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"В этой операции, "Источник мира", мы делаем все возможное, чтобы очистить эти территории от терроризма", - заявил Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
"На территориях, которые будут очищены, будут расселены сирийские граждане, около 1 миллиона", - заявил Эрдоган.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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