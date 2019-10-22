Эрдоган рассказал о цели операции "Источник мира" в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Турция в ходе операции на севере Сирии делает все возможное, чтобы очистить территории от боевиков, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"В этой операции, "Источник мира", мы делаем все возможное, чтобы очистить эти территории от терроризма", - заявил Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.