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РИА Новости

Эрдоган рассказал о работе по С-400 в Турции

20:13 22.10.2019 (обновлено: 21:02 22.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество по поставкам С-400 между Россией и Турцией продолжается, поставки идут, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"По С-400 продолжается работа, поставки идут, в настоящий период двустороннее сотрудничество на благо двух стран будут решительным образом продолжаться. В области оборонной промышленности мы делаем серьезные шаги, будем продолжать их осуществлять", - заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным.
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Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
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С-400 «Триумф»Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияБезопасностьВ мире
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