Эрдоган рассказал о работе по С-400 в Турции

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудничество по поставкам С-400 между Россией и Турцией продолжается, поставки идут, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"По С-400 продолжается работа, поставки идут, в настоящий период двустороннее сотрудничество на благо двух стран будут решительным образом продолжаться. В области оборонной промышленности мы делаем серьезные шаги, будем продолжать их осуществлять", - заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным.
Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.