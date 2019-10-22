Эрдоган заявил, что Турции не нужны чьи-то территории

"Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности - это в нашем направлении, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении", - сказал Эрдоган после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.