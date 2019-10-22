Эрдоган заявил, что Турции не нужны чьи-то территории

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, говоря о турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии, заявил, что Анкаре не нужны чьи-то территории.
"Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности - это в нашем направлении, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении", - сказал Эрдоган после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.