Эрдоган рассказал о соглашении между Россией и Турцией по ситуации в Сирии

"Сегодня с уважаемым Владимиром Владимировичем обсуждали и борьбу с терроризмом и сохранение территориальной целостности Сирии. И подписали конкретное соглашение. Благодаря этому соглашению на сирийских территориях не будет позволено создание каких-либо сепаратистских проявлений - и Турция и Россия: мы этого не позволим", - сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.