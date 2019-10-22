Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T06:02Z
https://ria.ru/20191022/1560085237.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

Бойня в Чернозубовке. Почему произошла перестрелка фермеров под Ростовом

20:40 22.10.2019 (обновлено: 06:02 23.10.2019)
18339
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ксения Клепча. Старый земельный спор, натянутые отношения между двумя семьями и охотничьи ружья как последний аргумент — перестрелка на хуторе под Ростовом-на-Дону унесла жизни пятерых человек, двое попали в больницу. Как сообщает ГУ МВД России по региону, фермеры не поладили из-за пастбищ для скота. О том, что произошло в Чернозубовке, — в материале РИА Новости.

Старый конфликт

По словам местных жителей, семьи фермеров Бациевых и Дакишвили враждуют давно. Несколько раз судились из-за претензий на земельные угодья для выпаса скота. Идрис Бациев почти 15 лет проработал в племсовхозе "Новоселовский", в поселке Камышевка Орловского района Ростовской области.
Совхоз затем преобразовали в одноименный сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК). Его возглавляет семья Дакишвили. В середине 90-х практически всем работникам кооператива выделили паи — наделы земли — для ведения хозяйства, но Бациев по каким-то причинам свой пай не получил.
Въезд в Чемодановку
22 июня, 08:00Специальный репортаж
Чемодановка готовится к возвращению бежавших цыган в село
"Василий Дакишвили очень порядочный, он взялся за этот колхоз и пытался его поднять, — рассказывает РИА Новости один из сотрудников СПК. — Должность председателя занимал более года. Отец его также занимался землей".
В Камышевке о Дакишвили отзываются как о большой дружной семье, о Бациевых мнения расходятся.
"Слышал, что конфликт случился из-за земли, — говорит житель поселка Александр. — Бациевы выкупили пай у СПК, но документы до конца не оформили. Поэтому, когда на поле выехал принадлежавший СПК трактор, ему преградили дорогу. Механизатор позвонил руководству кооператива, началась ругань".
По другим сведениям, конфликт назревал очень давно и одним только паем дело не ограничивается.

Война на меже

"На управление СПК "наезжают" бывшие сотрудники администрации района, выходцы с Северного Кавказа, — объясняет РИА Новости один из работников кооператива, пожелавший сохранить анонимность. — В их числе — Бациевы. Пытаются банкротить колхозы, а потом скупают их. Причем действуют всеми способами: административными, коммерческими и криминальными. Хотят развалить СПК, забрать землю себе. Мне кажется, Бациевы приехали, чтобы целенаправленно убить председателя колхоза".

По данным полиции, днем во вторник две группы местных жителей встретились на территории одной из ферм хутора Чернозубовка. "В ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, еще двое были госпитализированы", — говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.
По словам знакомой семьи Бациевых, в перестрелке погибли трое братьев, один тяжело ранен. "Адлан лежит в реанимации, убиты его братья Идрис и Арби, а также их двоюродный брат Исмаил, — сообщила она РИА Новости. — Они все многодетные отцы, у Адлана — четверо, последний родился совсем недавно. Семья хотела остаться в Чернозубовке, помочь хутору развиваться".
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Вчера, 19:41РИА Новости
Двое пострадавших в перестрелке под Ростовом находятся в тяжелом состоянии
По ее информации, погибли также Зураб Дакишвили и его родственник.
Представитель областного Минздрава уточнил РИА Новости, что в Центральную больницу Орловского района доставили двоих пострадавших в перестрелке. "Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. В ЦРБ выехали областные специалисты", — добавил он. О состоянии пострадавших не сообщается.
Более детально в обстоятельствах конфликта предстоит разбираться следователям. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте трагедии работают следственно-оперативная группа, криминалисты, устанавливаются личности всех участников перестрелки.
6918143412829
Обсудить 15
Перестрелка между фермерами в Ростовской областиПроисшествия
Популярные комментарии
Все понятно по фамилиям
22 октября, 20:48
Зае Bees
8442007
А батрачили на них местные русские?
22 октября, 21:12
ПДПрокоп Даров
62205011
Рекомендуем
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
РИА
Новости
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ростовской области пять человек погибли во время перестрелки на хуторе
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Ледокол Тор
"Росморпорт" рассказал об инциденте с ледоколом "Тор" у берегов Норвегии
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф выразил соболезнования из-за смерти дочери посла Ирана в Москве
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
СМИ сообщили подробности смерти дочери посла Ирана в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
Лента новостейМолния