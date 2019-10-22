Бойня в Чернозубовке. Почему произошла перестрелка фермеров под Ростовом

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ксения Клепча. Старый земельный спор, натянутые отношения между двумя семьями и охотничьи ружья как последний аргумент — перестрелка на хуторе под Ростовом-на-Дону унесла жизни пятерых человек, двое попали в больницу. Как сообщает ГУ МВД России по региону, фермеры не поладили из-за пастбищ для скота. О том, что произошло в Чернозубовке, — в материале РИА Новости.

Старый конфликт

По словам местных жителей, семьи фермеров Бациевых и Дакишвили враждуют давно. Несколько раз судились из-за претензий на земельные угодья для выпаса скота. Идрис Бациев почти 15 лет проработал в племсовхозе "Новоселовский", в поселке Камышевка Орловского района Ростовской области.

Совхоз затем преобразовали в одноименный сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК). Его возглавляет семья Дакишвили. В середине 90-х практически всем работникам кооператива выделили паи — наделы земли — для ведения хозяйства, но Бациев по каким-то причинам свой пай не получил.

"Василий Дакишвили очень порядочный, он взялся за этот колхоз и пытался его поднять, — рассказывает РИА Новости один из сотрудников СПК. — Должность председателя занимал более года. Отец его также занимался землей".

В Камышевке о Дакишвили отзываются как о большой дружной семье, о Бациевых мнения расходятся.

"Слышал, что конфликт случился из-за земли, — говорит житель поселка Александр. — Бациевы выкупили пай у СПК, но документы до конца не оформили. Поэтому, когда на поле выехал принадлежавший СПК трактор, ему преградили дорогу. Механизатор позвонил руководству кооператива, началась ругань".

По другим сведениям, конфликт назревал очень давно и одним только паем дело не ограничивается.

Война на меже

"На управление СПК "наезжают" бывшие сотрудники администрации района, выходцы с Северного Кавказа, — объясняет РИА Новости один из работников кооператива, пожелавший сохранить анонимность. — В их числе — Бациевы. Пытаются банкротить колхозы, а потом скупают их. Причем действуют всеми способами: административными, коммерческими и криминальными. Хотят развалить СПК, забрать землю себе. Мне кажется, Бациевы приехали, чтобы целенаправленно убить председателя колхоза".

По данным полиции, днем во вторник две группы местных жителей встретились на территории одной из ферм хутора Чернозубовка. "В ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, еще двое были госпитализированы", — говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.

По словам знакомой семьи Бациевых, в перестрелке погибли трое братьев, один тяжело ранен. "Адлан лежит в реанимации, убиты его братья Идрис и Арби, а также их двоюродный брат Исмаил, — сообщила она РИА Новости. — Они все многодетные отцы, у Адлана — четверо, последний родился совсем недавно. Семья хотела остаться в Чернозубовке, помочь хутору развиваться".

По ее информации, погибли также Зураб Дакишвили и его родственник.

Представитель областного Минздрава уточнил РИА Новости, что в Центральную больницу Орловского района доставили двоих пострадавших в перестрелке. "Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. В ЦРБ выехали областные специалисты", — добавил он. О состоянии пострадавших не сообщается.