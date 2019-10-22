Путин призвал и дальше помогать сирийским беженцам вернуться на родину

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Надо и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Конечно же, затрагивалась и гуманитарная проблематика. Считаем необходимым и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину, что позволит заметно облегчить бремя социально-экономической нагрузки, которую несут страны, согласившиеся принять сирийцев", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.