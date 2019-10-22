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РИА Новости
Война в Сирии

Путин призвал и дальше помогать сирийским беженцам вернуться на родину

20:02 22.10.2019 (обновлено: 20:05 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Надо и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Конечно же, затрагивалась и гуманитарная проблематика. Считаем необходимым и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину, что позволит заметно облегчить бремя социально-экономической нагрузки, которую несут страны, согласившиеся принять сирийцев", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
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