По делу Арашуковых задержали еще двух человек

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. По делу о хищениях бывшего сенатора Рауфа Арашукова в Ставрополе задержаны два его родственника: кузен Беслан Арашуков и замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба - брат супруги Рауля Арашукова, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

Утром у задержанных прошли обыски. После они были доставлены на допрос.

"В настоящее время задержанные находятся в ИВС. Следствие считает их соучастниками в хищении газа на 30 миллиардов рублей, завтра суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Обоим вменяется совершение преступлений по части 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особом крупном размере).

Утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. В тот же день по данному делу в Санкт-Петербурге был задержан и его отец Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".