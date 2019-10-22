Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T20:00Z
https://ria.ru/20191022/1560085068.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155597/41/1555974132_0:0:2984:1680_1036x0_80_0_0_47d6ab095890ec6eb3ed073b4493fc8c.jpg
РИА Новости

По делу Арашуковых задержали еще двух человек

20:00 22.10.2019
1835
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. По делу о хищениях бывшего сенатора Рауфа Арашукова в Ставрополе задержаны два его родственника: кузен Беслан Арашуков и замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба - брат супруги Рауля Арашукова, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Утром у задержанных прошли обыски. После они были доставлены на допрос.
"В настоящее время задержанные находятся в ИВС. Следствие считает их соучастниками в хищении газа на 30 миллиардов рублей, завтра суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.
Обоим вменяется совершение преступлений по части 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особом крупном размере).
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня, 16:32РИА Новости
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
Утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. В тот же день по данному делу в Санкт-Петербурге был задержан и его отец Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
12 сентября, 21:37РИА Новости
Арашуков пообещал выкладывать новости о своем уголовном деле в Instagram
2821003
Обсудить 1
Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Лавров и Шойгу пожурили журналистов за отсутствие манер
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Эксперт оценил стоимость золота в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Старинная ладья, найденная на дне Волги в Самарской области
На дне Волги под Самарой нашли ладью, затонувшую до эпохи Ивана Грозного
Лента
новостей
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Шахтеры на руднике Таймырский
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Капсулы для стирки
СМИ: в Омске женщина отравилась капсулами для стирки, приняв их за конфеты
Обнаружены тела 4 жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
Появилось видео поисков тел убитого депутата и ее семьи в Подмосковье
Маха Вачиралонгкорн
Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов
Анастасия Заворотнюк
Ягудин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Сотрудник полиции
СМИ раскрыли подробности смертельной перестрелки в Ростовской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния