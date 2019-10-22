Путин призвал запустить широкий диалог курдов и правительства Сирии

"Нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов, как неотъемлемой части многонационального сирийского народа", - заявил Путин журналистам после встречи с Эрдоганом во вторник.