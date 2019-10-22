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РИА Новости
Война в Сирии

Переговоры Путина и Эрдогана завершились

19:51 22.10.2019 (обновлено: 20:19 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Переговоры лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана продолжались 6 часов 20 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча началась в 13.27 по московскому времени.
Путин и Эрдоган, по словам одного из членов российской делегации, несколько часов беседовали с глазу на глаз.
Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор двух лидеров ожидался обстоятельный, сложный и небыстрый, им предстояло обсудить "много тем".
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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Главным предметом диалога Путина и Эрдогана должна была стать ситуация в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары и договорённостей Турции и США о 120-часовом режиме прекращения огня.
За день до встречи с Путиным Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после его переговоров с президентом РФ. Во вторник истекают пять дней приостановки операции.
Эрдоган также сообщал, что намерен обсудить со своим российским коллегой следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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Сочинский диалог: Путин и Эрдоган встретились, чтобы обсудить Сирию
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