Переговоры Путина и Эрдогана завершились

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Переговоры лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана продолжались 6 часов 20 минут, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча началась в 13.27 по московскому времени.

Путин и Эрдоган, по словам одного из членов российской делегации, несколько часов беседовали с глазу на глаз.

Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор двух лидеров ожидался обстоятельный, сложный и небыстрый, им предстояло обсудить "много тем".

Главным предметом диалога Путина и Эрдогана должна была стать ситуация в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары и договорённостей Турции и США о 120-часовом режиме прекращения огня.

За день до встречи с Путиным Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после его переговоров с президентом РФ. Во вторник истекают пять дней приостановки операции.