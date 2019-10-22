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РИА Новости

К юбилею освобождения от фашистов на Украине выпустили монету с бойцом УПА*

18:47 22.10.2019
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© Национальный банк УкраиныЮбилейная монета, посвященная 75-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков
Юбилейная монета, посвященная 75-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков
© Национальный банк Украины
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Нацбанк Украины выпустил юбилейную монету, посвященную 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков с изображением бойца Украинской повстанческой армии (УПА)*.
"Посвященная памяти героического подвига украинского народа во Второй мировой войне, освобождению Украины от нацистских оккупантов осенью 1944 года, памяти и примирению воинов, отдавших жизнь за Украину", - говорится в описании на сайте украинского Нацбанка.
Монету с изображением пособников фашистов раскритиковал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.
"Уважаемый Нацбанк, сообщите, пожалуйста, что, когда и каким образом освободила УПА* от нацистов. Ее там и рядом не стояло", - написал Бужанский в своем телеграм-канале.
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В мае 2015 года президент Петр Порошенко присвоил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи людей.
УПА* сформировали в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов"* (ОУН*). В годы Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев.
Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА*, например о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 до 100 тысяч человек.
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Ситуация на УкраинеНацбанк УкраиныУкраинская повстанческая армияРоман ШухевичОрганизация украинских националистовСтепан БандераУкраинаВ мире
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