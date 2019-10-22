На Украине возбудили дело из-за возможной служебной халатности Порошенко

В ответе ведомства сообщается, что "детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 367 (служебная халатность - ред.) Уголовного кодекса", но при этом фамилии фигурантов дела не упоминаются.

Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Труба также ранее сообщил, что Порошенко имеет статус свидетеля в 12 уголовных делах. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.