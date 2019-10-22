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РИА Новости

На Украине возбудили дело из-за возможной служебной халатности Порошенко

18:29 22.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело из-за возможной служебной халатности бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства.
"Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной служебной халатности бывшего Президента Петра Порошенко" - говорится в сообщении агентства.
В ответе ведомства сообщается, что "детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 367 (служебная халатность - ред.) Уголовного кодекса", но при этом фамилии фигурантов дела не упоминаются.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено 7 октября по решению Высшего антикоррупционного суда, который обязал Бюро начать расследование.
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Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Труба также ранее сообщил, что Порошенко имеет статус свидетеля в 12 уголовных делах. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
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