Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются больше шести часов

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган уже больше шести часов проводят переговоры в Сочи.

Встреча началась в 13:27, два лидера сначала общались с участием делегаций, затем тет-а-тет.

Основная тема встречи — ситуация в Сирии в свете военной операции Анкары в приграничной зоне и договоренности между Турцией и США о 120-часовом прекращении огня.

Как ранее отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, разговор предстоит "обстоятельный, сложный и небыстрый".