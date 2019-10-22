Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются больше шести часов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган уже больше шести часов проводят переговоры в Сочи.
Встреча началась в 13:27, два лидера сначала общались с участием делегаций, затем тет-а-тет.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Основная тема встречи — ситуация в Сирии в свете военной операции Анкары в приграничной зоне и договоренности между Турцией и США о 120-часовом прекращении огня.
Как ранее отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, разговор предстоит "обстоятельный, сложный и небыстрый".
По данным руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, вопрос заключения контрактов на покупку Анкарой российских истребителей, а также дополнительных поставок Турции ракетных комплексов С-400 на переговорах в расширенном составе не поднимался. Он пояснил, что тема ЗРК находится "в развитии", а что касается самолетов, Турция изучает вопрос.