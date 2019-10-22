Генпродюсер NewsOne рассказал о нарушениях свободы слова на Украине

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов выступил на международной конференции в Страсбурге, где рассказали о нарушениях свободы слова на Украине.

Международная конференция "Реформа судебной системы на Украине: имплементация норм в соответствии с европейскими стандартами" проходит 22 октября в Страсбурге. Участие в конференции принимают депутаты Европарламента и Верховной рады Украины.

"Рассматривая состояние украинской судебной реформы, мы хотим еще раз акцентировать внимание евродепутатов на проблеме свободы слова на Украине. На примере телеканала NewsOne рассказать о том, что государство все еще не расследует нападения на журналистов телеканала в прямом эфире, и взамен обеспечения защиты своих граждан, дает ход делам об аннулировании лицензий независимых СМИ", - прокомментировал свое выступление на конференции Голованов. Трансляцию вел телеканал NewsOne

Ранее Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с РФ. Член регулятора Сергей Костинский заявил, что Нацсовет обратится в суд с иском о лишении лицензии канала NewsOne в случае выявления нарушений в ходе внеплановой проверки. Телеканал потребовал от властей Украины прекратить давление из-за инициативы о проведении телемоста с РФ.

Украинский парламент принял во втором чтении президентский законопроект о реформе судейского управления. Документ, в частности, предусматривает сокращение числа судей Верховного суда Украины вдвое - с 200 до 100, а также роспуск действующего состава Высшей квалификационного комиссии судей и сокращение числа ее членов с 16 до 12.