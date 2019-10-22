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РИА Новости

Генпродюсер NewsOne рассказал о нарушениях свободы слова на Украине

17:59 22.10.2019
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© NewsOneВасилий Голованов
Василий Голованов
© NewsOne
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов выступил на международной конференции в Страсбурге, где рассказали о нарушениях свободы слова на Украине.
Международная конференция "Реформа судебной системы на Украине: имплементация норм в соответствии с европейскими стандартами" проходит 22 октября в Страсбурге. Участие в конференции принимают депутаты Европарламента и Верховной рады Украины.
"Рассматривая состояние украинской судебной реформы, мы хотим еще раз акцентировать внимание евродепутатов на проблеме свободы слова на Украине. На примере телеканала NewsOne рассказать о том, что государство все еще не расследует нападения на журналистов телеканала в прямом эфире, и взамен обеспечения защиты своих граждан, дает ход делам об аннулировании лицензий независимых СМИ", - прокомментировал свое выступление на конференции Голованов. Трансляцию вел телеканал NewsOne.
Ранее Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с РФ. Член регулятора Сергей Костинский заявил, что Нацсовет обратится в суд с иском о лишении лицензии канала NewsOne в случае выявления нарушений в ходе внеплановой проверки. Телеканал потребовал от властей Украины прекратить давление из-за инициативы о проведении телемоста с РФ.
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Украинский парламент принял во втором чтении президентский законопроект о реформе судейского управления. Документ, в частности, предусматривает сокращение числа судей Верховного суда Украины вдвое - с 200 до 100, а также роспуск действующего состава Высшей квалификационного комиссии судей и сокращение числа ее членов с 16 до 12.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСМИтают инакомыслие
СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
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