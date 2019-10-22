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РИА Новости

Комитет Совфеда не поддержал законопроект о внесудебном банкротстве граждан

17:47 22.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике на заседании во вторник не подержал поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина, ранее внесенный депутатами в Госдуму.
Сопровождение внесудебного порядка банкротства гражданина предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям и удостоверить данный факт. Последствия введения внесудебного порядка сопоставимы с последствиями введения реструктуризации долгов, в частности прекращением начисления неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.
В течение года кредиторы и уполномоченные органы имеют право подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке.
Комитет СФ отмечает, что предлагаемые нормы не предусматривают какой-либо возможности для кредиторов контролировать соответствие должника требованиям для внесудебного банкротства, как на момент его введения, так и в течение всего срока его действия.
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Соответственно, в отличие от судебной процедуры банкротства, в рамках которой возможно получение сведений об имуществе, сделках должника и его финансовом состоянии через финансового управляющего, при внесудебном банкротстве кредиторы будут лишены возможности любого контроля над правомерностью действий должника, как в предбанкротный период, так и во время него.
Таким образом, заявленная разработчиками цель - снижение нагрузки на суды - может иметь обратный эффект, считают сенаторы.
Кроме того, законопроект предусматривает публикацию сведений только о самом факте возбуждения внесудебного банкротства. Раскрытие какой-либо информации о заявленных должником кредиторах и о суммах задолженности не предусмотрено, отмечается в заключении комитета.
Предлагаемый законопроектом перечень обстоятельств, подлежащих установлению арбитражным управляющим при принятии решения об удостоверении требований должника, является формальным, то есть при их соблюдении арбитражный управляющий будет вправе ввести процедуру внесудебного банкротства даже в том случае, если из имеющихся у него документов будет прямо следовать, что банкротство является преднамеренным, либо должником совершались сделки с целью вывода имущества, либо имеются иные признаки нарушения прав кредиторов, полагают сенаторы.
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При этом какой-либо регламентации действий арбитражного управляющего в случае установления данных фактов и права арбитражного управляющего отказать во введении процедуры внесудебного банкротства законопроект не содержит.
Наступление предусмотренных проектом последствий введения процедуры внесудебного банкротства может быть использовано недобросовестными должниками для затягивания иных судебных споров, а также являться препятствием для судебной защиты контрагентов должника, отмечается в заключении.
По мнению комитета, предлагаемые изменения влекут высокий риск злоупотребления должниками своими правами. "Законопроект в представленной редакции нарушает баланс интересов кредиторов и заемщиков, способствует недобросовестному поведению заемщиков, направленному на невозврат долгов, сокрытию заемщиками имущества и доходов, провоцирует граждан на получение займов и кредитов без цели их возврата", - говорится в документе.
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