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РИА Новости

В Петербурге мать случайно напоила младенца средством от накипи

17:30 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мать случайно напоила грудного ребенка жидкостью для очистки бытовых приборов от накипи.
По данным регионального главка Следственного комитета, инцидент произошел 21 октября в одном из домов на 1-й Полевой улице.
Как рассказала "Пятому каналу" 41-летняя женщина, она по ошибке развела химическое вещество в бутылочке для кормления, перепутав его с детской смесью.
Младенца, которому едва исполнился месяц, в тяжелом состоянии госпитализировали с острым отравлением. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Следователи начали проверку после происшествия.
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