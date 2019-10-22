В Петербурге мать случайно напоила младенца средством от накипи

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мать случайно напоила грудного ребенка жидкостью для очистки бытовых приборов от накипи.
По данным регионального главка Следственного комитета, инцидент произошел 21 октября в одном из домов на 1-й Полевой улице.
Как рассказала "Пятому каналу" 41-летняя женщина, она по ошибке развела химическое вещество в бутылочке для кормления, перепутав его с детской смесью.
Младенца, которому едва исполнился месяц, в тяжелом состоянии госпитализировали с острым отравлением. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Следователи начали проверку после происшествия.