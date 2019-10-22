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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Милонов считает празднование Хэллоуина в России незаконным

17:00 22.10.2019 (обновлено: 17:57 22.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Празднование Хэллоуина в России нарушает федеральное законодательство о деятельности религиозных организаций, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, призвав родителей сообщать, в каких учебных заведениях в РФ будет отмечаться этот праздник.
По словам депутата, Хэллоуин базируется на исторической и религиозной традиции ряда полуисчезнувших народов Западной Европы. Милонов отметил, что в РФ существует законодательство, которое предписывает проводить религиозные обряды, религиозные праздники "в соответствии с законом, который регламентирует миссионерскую деятельность и деятельность религиозных организаций". "На сегодняшний день в России отсутствует церковь, которая бы авторизовала этот праздник, позволила бы проводить его авторизованно. Соответственно, любая попытка любой глупой учительницы провести праздник Хэллоуин в школе является ни чем иным как грубейшим нарушением федерального законодательства", - сказал он на пресс-конференции.
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Он отметил, что в связи с дискуссией по поводу Хэллоуина считает необходимым на законодательном уровне поднять вопрос, связанный с "регулированием деятельности опасных оккультных организаций". Милонов подчеркнул, что в этом вопросе надо отталкиваться "от практики правоприменения", которой на сегодняшний день нет. Так, по его словам, полиции не интересно заниматься пресечением празднования Хэллоуина, на уровне министерства культуры и министерства образования "это тоже не признается серьезной проблемой".
"Я хочу объявить горячую линию, чтобы мне писали родители, если они увидят в своей школе, что кто-то празднует Хэллоуин, соответственно, сообщайте, будем серьезно разбираться... Мы как родители, как депутаты будем осуществлять мониторинг, и если где-то кто-то захочет провести Хэллоуин - извините, не поздоровится", - заключил Милонов, не уточнив возможные последствия.
Ранее Милонов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить государственные предприятия, школы и вузы в России, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина.
Милонов не в первый раз критикует Хэллоуин и уже призывал бороться с этим праздником. Так, в прошлом году депутат попросил министра просвещения РФ Ольгу Васильеву принять жесткие дисциплинарные меры к должностным лицам, которые организуют Хэллоуин в школах.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияВиталий МилоновГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Этому больше не наливать
22 октября, 17:19
Павел Иванов
1310014
"Любая попытка любой глупой учительницы провести праздник Хэллоуин в школе" - ну так это легко обойти. Проводить праздник должна умная учительница! А вообще, Виталий, Хеллоуин праздник не религиозный, не нужно сюда религиозное законодательство тащить. Так и день Ивана Купала надо запретить, поскольку языческая церковь его официально не авторизовала.
22 октября, 17:05
iibrovkin
510005
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