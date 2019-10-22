Джонсон снимет законопроект о Brexit, если его не рассмотрят за три дня

Правительство, стремясь во что бы то ни стало осуществить Brexit 31 октября, ранее предложило парламенту рассмотреть и одобрить новый законопроект по Brexit за три дня с тем, чтобы в четверг документ уже отправился в палату лордов. Во вторник вечером депутатам предстоит проголосовать по этому плану действий. Многие оппозиционные парламентарии выступают против такой стратегии, считая три дня недостаточным сроком для тщательного рассмотрения столь важного документа. Глава лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что сегодня будет голосовать против плана правительства, против выступают и шотландские националисты.