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РИА Новости

Джонсон снимет законопроект о Brexit, если его не рассмотрят за три дня

16:57 22.10.2019
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
© AP Photo / Matt Rourke
ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если парламентарии не поддержат предложенный правительством план действий касательно нового законопроекта по Brexit, он снимет законопроект с рассмотрения и внесет предложение о всеобщих выборах.
Правительство, стремясь во что бы то ни стало осуществить Brexit 31 октября, ранее предложило парламенту рассмотреть и одобрить новый законопроект по Brexit за три дня с тем, чтобы в четверг документ уже отправился в палату лордов. Во вторник вечером депутатам предстоит проголосовать по этому плану действий. Многие оппозиционные парламентарии выступают против такой стратегии, считая три дня недостаточным сроком для тщательного рассмотрения столь важного документа. Глава лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что сегодня будет голосовать против плана правительства, против выступают и шотландские националисты.
"Я ни за что не позволю этому тянуться месяцами. Если парламент откажется дать Brexit свершиться и поступит по-своему, отложив все до января, ни при каких обстоятельствах правительство не будет с этим продолжать. С большим сожалением придется снять законопроект с рассмотрения, и нам придется проводить всеобщие выборы", - сказал Джонсон во время дебатов в парламенте.
ЕС, получивший в субботу от Великобритании просьбу об отсрочке Brexit, пока не вынес решение. Оно зависит во многом от судьбы внесенного Джонсоном законопроекта.
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