В Арктике наиболее опасны для туристов моржи, медведи и айсберги

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Арктике наибольшую опасность для туристов и исследователей представляют айсберги, а также возможные нападения моржей и белых медведей, сказал замдиректора национального парка "Русская Арктика" Иван Мизин на пресс-конференции, посвященной итогам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Участники экспедиции заявили, что месячное плавание подтвердило данные первопроходцев Арктики, что моржи могут нападать на лодки. Одно из таких происшествий случилось во время путешествия. Кроме того, участники отметили большое количество айсбергов, которые могли повредить суда.

"Маршрут айсберга часто сложно спроектировать. Особенно когда судно стоит на якоре. Действуют морские течения и ветровые. Айсберги находятся в движении, а размеры их таковы, что они могут пробить борт корабля, если произойдет столкновение, — пояснил Мизин в кулуарах пресс-центра. - Среди моржей чаще всего нападают самки, у которых есть потомство. Летом на архипелаге Земля Франца-Иосифа эти животные образуют смешанные лежбища, в том числе с детенышами этого года рождения. Молодые моржи — подвижные животные, которые любят поиграть и подраться. Небольшой объект, например, лодку, морж воспринимает как угрозу, типа касатки или другого моржа, поэтому защищается при столкновении".

Он пояснил, что во время нападения морж бьет жертву клыками. В нацпарке "Русская Арктика" ежегодно фиксируется до трех случаев столкновений с моржами.