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РИА Новости
Воронежская область

KUHN Group намерена вложить три миллиарда рублей в завод под Воронежем

16:44 22.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМост через реку Воронеж в Липецке
Мост через реку Воронеж в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Французский производитель сельскохозяйственной техники KUHN Group планирует вложить в свое строящееся в Воронежской области предприятие 3 миллиарда рублей, сообщает во вторник облправительство.
KUHN Group строит свое первое в России предприятие в Рамонском районе Воронежской области. Обсуждение реализации инвестиционного проекта компании ООО "Кун Восток" состоялось 22 октября в правительстве региона с участием губернатора Александра Гусева и представителей KUHN Group.
"Общий запланированный объем инвестиций в строительство предприятия составит 3 миллиарда рублей, на сегодняшний день объем фактически вложенных средств равен 380 миллионов рублей. В рамках строительства первой очереди будет создано более 30 рабочих мест", - говорится в сообщении.
В ходе встречи обсуждалось технологическое присоединение завода к электрическим сетям. Как информирует облправительство, губернатор поручил до конца недели проработать возможные варианты решения вопроса.
KUHN Group основана в 1828 году. Предприятия KUHN Group производят более 3000 наименований различной техники, штат сотрудников насчитывает более 5 тысяч человек. Оборот составляет около 1 миллиарда евро в год, а к 2020 году компания планирует увеличить его до 1,4 миллиарда евро. Штаб-квартира компании находится во Франции в городе Саверн.
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