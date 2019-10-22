KUHN Group намерена вложить три миллиарда рублей в завод под Воронежем

KUHN Group строит свое первое в России предприятие в Рамонском районе Воронежской области. Обсуждение реализации инвестиционного проекта компании ООО "Кун Восток" состоялось 22 октября в правительстве региона с участием губернатора Александра Гусева и представителей KUHN Group.

"Общий запланированный объем инвестиций в строительство предприятия составит 3 миллиарда рублей, на сегодняшний день объем фактически вложенных средств равен 380 миллионов рублей. В рамках строительства первой очереди будет создано более 30 рабочих мест", - говорится в сообщении.

KUHN Group основана в 1828 году. Предприятия KUHN Group производят более 3000 наименований различной техники, штат сотрудников насчитывает более 5 тысяч человек. Оборот составляет около 1 миллиарда евро в год, а к 2020 году компания планирует увеличить его до 1,4 миллиарда евро. Штаб-квартира компании находится во Франции в городе Саверн.