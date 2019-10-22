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РИА Новости
РИА Наука

Построенную "Спектр-РГ" карту Вселенной обнародуют через шесть лет

16:31 22.10.2019
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© РоскосмосАстрофизическая обсерватория "Спектр-РГ"
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
© Роскосмос
Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Карта Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-РГ", будет обнародована в районе 2025 года, заявил научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев.
"Я думаю, через пару лет после завершения обзора неба мы сделаем ее открытой для всего мира", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Москве.
Обзор всего неба планируется провести в течение четырех лет. По словам Сюняева, на карту неба будут нанесены миллионы объектов.
Барстеры SLX 1744-299 и SLX 1744-300 и туманность Мышка. Изображения телескопов АРТ-П/Гранат, ART-XC/Спектр-РГ, NuSTAR (НАСА)
27 сентября, 16:08РИА Новости
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" разглядела Мышку в центре Галактики
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РИА НаукаСпектр-РГКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоссия
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