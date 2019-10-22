Построенную "Спектр-РГ" карту Вселенной обнародуют через шесть лет

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Карта Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-РГ", будет обнародована в районе 2025 года, заявил научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев.
"Я думаю, через пару лет после завершения обзора неба мы сделаем ее открытой для всего мира", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Москве.
Обзор всего неба планируется провести в течение четырех лет. По словам Сюняева, на карту неба будут нанесены миллионы объектов.