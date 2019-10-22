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РИА Новости

Эксперт оценил стоимость золота в найденном на месте прорыва дамб сейфе

16:28 22.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специалист одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном после прорыва дамб под Красноярском, сообщает "Комсомольская правда".
По словам эксперта, в сейфе скорее всего хранилось шлиховое золото, в котором содержится всего лишь 10-15% драгметалла.
Общую стоимость чистого золота собеседник оценил примерно в восемь миллионов рублей.
Ранее СК сообщил, что спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском.

Прорыв дамб под Красноярском

ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром. В результате прорыва дамб затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия. Погибли 17 человек, 27 пострадали. Судьба троих рабочих до сих пор не известна.
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СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.
По данным следователей, начальник участка осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления. Он и еще двое подозреваемых — гендиректор артели и мастер участка — арестованы.
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