Эксперт оценил стоимость золота в найденном на месте прорыва дамб сейфе

Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специалист одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном после прорыва дамб под Красноярском, Специалист одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном после прорыва дамб под Красноярском, сообщает "Комсомольская правда".

По словам эксперта, в сейфе скорее всего хранилось шлиховое золото, в котором содержится всего лишь 10-15% драгметалла.

Общую стоимость чистого золота собеседник оценил примерно в восемь миллионов рублей.

Ранее СК сообщил, что спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском.

Прорыв дамб под Красноярском

ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром. В результате прорыва дамб затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия. Погибли 17 человек, 27 пострадали. Судьба троих рабочих до сих пор не известна.

СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.