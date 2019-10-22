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РИА Новости

В Мосгорсуд направили дело банды, убившей в столице девять человек

16:10 22.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Прокуратура направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении четырех участников банды, обвиняемых в вооруженных нападениях и убийствах граждан, сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников устойчивой вооруженной группировки (банды), жителей столичного региона в возрасте от 36 до 45 лет", - говорится в сообщении.
Задержание
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По версии следствия, злоумышленники входили в состав банды, которая с 2007 года по 2011 год совершала разбойные нападения в Москве, в том числе на салон сотовой связи, ювелирный и свадебный салоны. В ходе нападений они убили девять человек и похитили имущество на общую сумму более 16 миллионов рублей, отмечается в сообщении.
По данным прокуратуры, участники банды незаконно хранили, перевозили и носили оружие и боеприпасы, в том числе семь пистолетов, два обреза, три гранаты, порох и более 230 патронов.
Деятельность банды была пресечена весной 2012 года, когда было задержано большинство ее участников.
Ранее Московский городской суд приговорил к длительным срокам лишения свободы двух участников группировки, а организатора - к пожизненному заключению. В отношении еще троих членов банды уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.
Членам банды предъявлены обвинения в участии в банде, незаконном хранении оружия, убийствах и разбоях. Уголовное дело в отношении них направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Все они находятся под стражей.
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Московский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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