В Мосгорсуд направили дело банды, убившей в столице девять человек

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Прокуратура направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении четырех участников банды, обвиняемых в вооруженных нападениях и убийствах граждан, сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников устойчивой вооруженной группировки (банды), жителей столичного региона в возрасте от 36 до 45 лет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленники входили в состав банды, которая с 2007 года по 2011 год совершала разбойные нападения в Москве, в том числе на салон сотовой связи, ювелирный и свадебный салоны. В ходе нападений они убили девять человек и похитили имущество на общую сумму более 16 миллионов рублей, отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, участники банды незаконно хранили, перевозили и носили оружие и боеприпасы, в том числе семь пистолетов, два обреза, три гранаты, порох и более 230 патронов.

Деятельность банды была пресечена весной 2012 года, когда было задержано большинство ее участников.

Ранее Московский городской суд приговорил к длительным срокам лишения свободы двух участников группировки, а организатора - к пожизненному заключению. В отношении еще троих членов банды уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.