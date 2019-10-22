Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T16:05Z
https://ria.ru/20191022/1560075503.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/91571/20/915712062_1:0:1023:575_1036x0_80_0_0_29064f3ce5f643789fa535598911eee7.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ковчег с частицей пояса Богородицы привезут в Таиланд

16:05 22.10.2019
126
© РИА Новости / Леонид БорисовЗакладка нового православного храма в Бангкоке
Закладка нового православного храма в Бангкоке
© РИА Новости / Леонид Борисов
БАНГКОК, 22 окт – РИА Новости. Ковчег с большой частицей пояса Пресвятой Богородицы будет в декабре привезен в Бангкок на празднование 20-летия Русской православной церкви в Таиланде, после чего в течение месяца он будет выставлен по очереди во всех храмах десяти православных приходов страны, сообщил РИА Новости глава представительства РПЦ в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин).
"Во время празднования 20-летия Русской православной церкви в Таиланде, которое приходится на 19 – 22 декабря 2019 года, ковчег с большой частицей пояса Пресвятой Богородицы будет находиться сначала в Бангкоке, в Соборе во имя Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, а затем в Паттайе, в Храме во имя Всех Святых", - сообщил агентству архимандрит, возглавляющий представительство РПЦ в Таиланде с момента его основания.
"Пребывание ковчега в Паттайе продлится до 25 декабря, после чего он будет выставлен по очереди во всех храмах всех Русских православных приходов Таиланда, а во второй половине января снова вернется в Москву", - добавил он.
Глава представительства РПЦ сообщил также, что главными событиями празднования 20-летия церкви в Таиланде станут торжественные богослужения в храмах Бангкока и Паттайи.
"Первое богослужение состоится 19 декабря в Свято-Николаевском соборе в Бангкоке. Этот день - престольный праздник в честь Святого Николая Чудотворца, Архиепископа Мир Ликийских, которому посвящены Свято-Николаевский храм и существующий уже 20 лет первый православный приход в Таиланде", - рассказал архимандрит.
"Возглавит богослужение 19 декабря Патриарший Экзарх Юго-Восточной Азии митрополит Сергий. Также на богослужение приедут митрополит Манильский и Ханойский Павел и Архиепископ обеих Корей Феофан. Будет также представлено духовенство всего экзархата", - добавил он.
Юбилей Русской православной церкви в Таиланде будет отмечаться 22 декабря в курортной Паттайе, где действует один из самых больших приходов РПЦ в стране, сообщил архимандрит.
"К этой же дате приурочено празднование 10-летия со дня освящения Всесвятского храма в Паттайе, в котором будет проходить празднование, и по этому случаю там состоится праздничное воскресное богослужение, а также будет совершено Великое освящение нового придельного храма во имя Преподобного Сергия, который построен при Всесвятском храме", - сообщил глава представительства РПЦ.
Первый приход Русской православной церкви, посвященный Святому Николаю, архиепископу Мир Ликийских, был создан в столице Таиланда Бангкоке в 1999 году. В настоящее время в стране действуют десять православных приходов, православное духовное училище и православный мужской монастырь.
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
10 июля, 13:03Религия и мировоззрение
РПЦ открыла приходы в Южной Корее, Вьетнаме и на Филиппинах
930003
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНиколай ЧудотворецНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваБангкокТаиландрелигияВ мире
Рекомендуем
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион после внеочередного заседания Священного Синода Русской Православной Церкви. 15 сентября 2018
Англоязычное издание митрополита Илариона "Иисус Христос" представили в США
РИА
Новости
митрополит Иларион на пресс-подходе в Крокус Сити Холле
Представитель РПЦ встретится во вторник с Госсекретарем США
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонов считает празднование Хэллоуина в России незаконным
Патриарх Сербский Ириней
Сербская церковь предостерегла ЭПЦ от поддержки раскола на Украине
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ждет внесения проекта для компенсации советских вкладов в 2020 году
Молоток и наручники на столе у судьи
В России за полгода более 120 человек осудили за терроризм
Во время съемок сериала Псих
Первые кадры со съемок сериала Федора Бондарчука "Псих" выложили в Сеть
Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
В Екатеринбурге могут изменить статус сквера, где хотели построить храм
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Легойда назвал заявления о "поражении" РПЦ на Афоне "псевдоанализом"
Сергей Гаврилов
В Госдуме призвали узаконить понятия традиционных ценностей и религий
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в инновационном центре Сколково
Медведев намерен обсудить с Румасом вопросы интеграции с Белоруссией
Подготовка к экономическому форуму Россия – Африка
В Сочи лидеров африканских стран встречают хлебом-солью
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
В "Матросской тишине" в 2020 году появится православный храм
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния