Ковчег с частицей пояса Богородицы привезут в Таиланд

БАНГКОК, 22 окт – РИА Новости. Ковчег с большой частицей пояса Пресвятой Богородицы будет в декабре привезен в Бангкок на празднование 20-летия Русской православной церкви в Таиланде, после чего в течение месяца он будет выставлен по очереди во всех храмах десяти православных приходов страны, сообщил РИА Новости глава представительства РПЦ в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин).

"Во время празднования 20-летия Русской православной церкви в Таиланде, которое приходится на 19 – 22 декабря 2019 года, ковчег с большой частицей пояса Пресвятой Богородицы будет находиться сначала в Бангкоке, в Соборе во имя Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, а затем в Паттайе, в Храме во имя Всех Святых", - сообщил агентству архимандрит, возглавляющий представительство РПЦ в Таиланде с момента его основания.

"Пребывание ковчега в Паттайе продлится до 25 декабря, после чего он будет выставлен по очереди во всех храмах всех Русских православных приходов Таиланда, а во второй половине января снова вернется в Москву", - добавил он.

Глава представительства РПЦ сообщил также, что главными событиями празднования 20-летия церкви в Таиланде станут торжественные богослужения в храмах Бангкока и Паттайи.

"Первое богослужение состоится 19 декабря в Свято-Николаевском соборе в Бангкоке. Этот день - престольный праздник в честь Святого Николая Чудотворца, Архиепископа Мир Ликийских, которому посвящены Свято-Николаевский храм и существующий уже 20 лет первый православный приход в Таиланде", - рассказал архимандрит.

"Возглавит богослужение 19 декабря Патриарший Экзарх Юго-Восточной Азии митрополит Сергий. Также на богослужение приедут митрополит Манильский и Ханойский Павел и Архиепископ обеих Корей Феофан. Будет также представлено духовенство всего экзархата", - добавил он.

Юбилей Русской православной церкви в Таиланде будет отмечаться 22 декабря в курортной Паттайе, где действует один из самых больших приходов РПЦ в стране, сообщил архимандрит.

"К этой же дате приурочено празднование 10-летия со дня освящения Всесвятского храма в Паттайе, в котором будет проходить празднование, и по этому случаю там состоится праздничное воскресное богослужение, а также будет совершено Великое освящение нового придельного храма во имя Преподобного Сергия, который построен при Всесвятском храме", - сообщил глава представительства РПЦ.