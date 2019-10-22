Регионы начали бороться с практикой "разных столов" в школьных столовых

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Часть регионов, где в результате мониторинга была обнаружена практика "разных столов" для детей из необеспеченных семей и для детей, чьи родители платят за питание, приступили к организации единой системы питания, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

Всероссийский мониторинг качества питания в образовательных организациях проводился с марта по май этого года, он охватил 75 регионов. В итоге практика "разных столов" была выявлена в 14 субъектах РФ: Тамбовской, Новосибирской, Брянской, Омской, Челябинской, Архангельской, Костромской, Курганской, Псковской, Кировской областях, Республиках Бурятия и Алтай, в Еврейской АО и Ханты-Мансийском АО-Югре.

"В ответ на письмо уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, направленное в адрес глав 14 субъектов РФ, с требованием устранить практику "разных столов" в образовательных организациях, некоторые регионы уже приняли меры для исключения разного рациона питания для льготной и иной категории обучающихся. Ответы получены из Еврейской автономной, Псковской, Кировской областей, Республики Алтай и Бурятии. В частности, отмечается, что руководством ряда регионов теперь будет проводиться систематический мониторинг организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, включая контроль за недопущением практики "разных столов" при организации питания",- говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в других регионах также приняты дополнительные меры для исключения практики разного питания детей в образовательных учреждениях. Так, в Республике Алтай в каждой школе была создана специальная комиссия, которая будет проверять качество организации горячего питания для детей.

Однако в Кировской и Еврейской автономной областях решение данного вопроса отложено до следующего года, потому что бюджет для организации полноценного питания льготных категорий школьников будет предусмотрен в 2020 году.

"Абсолютно недопустимое, позорное явление, когда дети в одном образовательном учреждении за одним столом едят разные по составу, по питательности, и даже по виду блюда. Эта дискриминационная практика должна быть принципиально искоренена во всех регионах. Сегодня есть поручение правительства РФ в адрес министерства просвещения проанализировать выявленные факты нарушения прав обучающихся льготной категории при организации питания и принять необходимые меры. Безусловно, мы будем следить за тем, как решается эта проблема",– отметила Кузнецова.