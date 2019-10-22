Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T16:52Z
https://ria.ru/20191022/1560075191.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153083/04/1530830430_0:133:3172:1917_1036x0_80_0_0_2ab9e2da01cf8ad01e657c467dde8006.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Наумкина назначили советником спецпосланника ООН Педерсена

16:02 22.10.2019 (обновлено: 16:52 22.10.2019)
128
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонференция "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях"
Конференция Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин заявил РИА Новости, что в качестве старшего советника Спецпосланника ООН по САР Гейра Педерсена будет участвовать в проведении первого заседания Конституционного комитета Сирии.
Встреча пройдет в Женеве.
"Это правда, я назначен. Я буду готовить Конституционный комитет и участвовать в проведении, проведу несколько дней в Женеве, потом буду время от времени туда приезжать", - заявил Наумкин.
Наумкин ранее уже занимал пост советника спецпосланника ООН по Сирии, когда эту должность занимал Стаффан де Мистура.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018
18 октября, 14:37Война в Сирии
Источник: Лаврентьев планирует быть на заседании конституционного комитета
321000
Обсудить 0
Война в СирииГейр ПедерсенВиталий НаумкинСтаффан де МистураРоссийская академия наукСирияООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник Службы безопасности Украины
Экс-замглаву Минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган надеется на новые возможности для операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
США не выполнили в полной мере обязательства по Сирии, заявил Эрдоган
Министр обороны США Марк Эспер
Выведенные из Сирии войска США не останутся в Ираке, заявил глава Пентагона
Лента
новостей
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
В МИД России заявили, что Турция нарушает территориальную целостность Сирии
Подготовка к экономическому форуму Россия – Африка
Делегации 12 африканских стран прибыли в Сочи на экономический форум
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин и Эрдоган побеседовали в формате тет-а-тет
Украинский беспилотник
В ДНР заявили об уничтожении двух БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются больше двух часов
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Сирийские курды покинули зону безопасности в рамках соглашения США и Турции
Арктика
Останки двух баз арктической экспедиции Болдуина могут уйти под воду
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Инициатива Германии о зоне безопасности в Сирии вызвала раздражение в НАТО
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США ожидают, что временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния