Экс-замглаву Минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене

КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в киевском аэропорту "Борисполь" экс-замглавы Минэкономики страны, который подозревается в госизмене за нанесение государству ущерба в оборонной сфере, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По данным украинских СМИ, заместителем министра экономики Украины, отвечающим за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.

"Контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в международном аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Экс-должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый своими действиями нанес "масштабный вред обороноспособности" Украины. Следствием установлено, что экс-замминистра экономики вместе с директором госпредприятия "Украинский центр "Безпека", а также акционером компании "Артем" заключили "с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов" на сумму 16,5 миллиона долларов. В результате реализации преступной схемы злоумышленники получили 8,2 миллиона долларов, но оборудование Украина получила.