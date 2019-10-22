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РИА Новости

Экс-замглаву Минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене

15:50 22.10.2019
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© Фото : Служба безпеки УкраїниСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины
© Фото : Служба безпеки України
Сотрудник Службы безопасности Украины . Архивное фото
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в киевском аэропорту "Борисполь" экс-замглавы Минэкономики страны, который подозревается в госизмене за нанесение государству ущерба в оборонной сфере, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
По данным украинских СМИ, заместителем министра экономики Украины, отвечающим за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.
"Контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в международном аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Экс-должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемый своими действиями нанес "масштабный вред обороноспособности" Украины. Следствием установлено, что экс-замминистра экономики вместе с директором госпредприятия "Украинский центр "Безпека", а также акционером компании "Артем" заключили "с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов" на сумму 16,5 миллиона долларов. В результате реализации преступной схемы злоумышленники получили 8,2 миллиона долларов, но оборудование Украина получила.
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Спецслужба также сообщила, что другие фигуранты преступной схемы были задержаны и арестованы ранее.
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