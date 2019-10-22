Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными, заявили в ЮВО

МОСКВА/ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. В ходе проверки после задержания двух человек, которые бросали шелуху от семечек в Вечный огонь в Волгограде, выяснилось, что они не являются военнослужащими ВС РФ, заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщали, что полиция задержала двоих военнослужащих, которые щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь на Аллее героев в Волгограде.

"Командование Волгоградского гарнизона совместно с правоохранительными органами провело проверку принадлежности лиц, задержанных у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде, к Вооруженным Силам. Проверочными мероприятиями установлено, что задержанные нарушители общественного порядка не являются военнослужащими ВС РФ", - говорится в сообщении.