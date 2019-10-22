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РИА Новости

Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными, заявили в ЮВО

15:41 22.10.2019 (обновлено: 16:00 22.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРеставрация монумента "Родина-мать зовет" в Волгограде
Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Реставрация монумента "Родина-мать зовет" в Волгограде. Архивное фото
МОСКВА/ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. В ходе проверки после задержания двух человек, которые бросали шелуху от семечек в Вечный огонь в Волгограде, выяснилось, что они не являются военнослужащими ВС РФ, заявили в пресс-службе Южного военного округа.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщали, что полиция задержала двоих военнослужащих, которые щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь на Аллее героев в Волгограде.
Вечный огонь
Вчера, 11:50РИА Новости
В Волгограде задержали военных, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
"Командование Волгоградского гарнизона совместно с правоохранительными органами провело проверку принадлежности лиц, задержанных у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде, к Вооруженным Силам. Проверочными мероприятиями установлено, что задержанные нарушители общественного порядка не являются военнослужащими ВС РФ", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, мужчины были уволены из армии в этом году. Собеседник агентства не назвал точной даты увольнения.
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14 октября, 06:02РИА Новости
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Южный военный округВолгоградРоссияБезопасностьПроисшествия
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