Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются больше двух часов

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана длятся уже более двух часов, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча началась в 13:27 по московскому времени.

Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор двух лидеров будет обстоятельный, сложный и небыстрый, им предстоит обсудить "много тем".

Ожидается, что главным предметом диалога Путина и Эрдогана станет ситуация в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары и договорённостей Турции и США о 120-часом режиме прекращения огня.

За день до встречи с Путиным Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после его переговоров с президентом РФ. Во вторник истекают пять дней приостановки операции.