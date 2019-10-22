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РИА Новости
Война в Сирии

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются больше двух часов

15:34 22.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана длятся уже более двух часов, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча началась в 13:27 по московскому времени.
Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор двух лидеров будет обстоятельный, сложный и небыстрый, им предстоит обсудить "много тем".
Ожидается, что главным предметом диалога Путина и Эрдогана станет ситуация в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары и договорённостей Турции и США о 120-часом режиме прекращения огня.
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Эрдоган также сообщал, что намерен обсудить со своим российским коллегой следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.
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