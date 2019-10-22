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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган надеется на новые возможности для операции в Сирии

15:32 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи дадут новые возможности для турецкой операции "Источник мира" в Сирии, об этом заявил турецкий лидер перед началом переговоров.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
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"Благодарю уважаемого господина Путина за это приглашение, которое очень важно в свете событий, происходящих в регионе, и которое принесет пользу. До этого визита у нас были очень продуктивные переговоры по этой (сирийской) тематике. Конечно, у нас будет возможность обсудить также двусторонние отношения. Верю, что эти переговоры обеспечат очень серьезные возможности для операции "Источник мира", - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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