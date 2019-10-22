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РИА Новости

Житель Дагестана заставил жену сделать аборт из-за пола ребенка

15:25 22.10.2019 (обновлено: 16:52 22.10.2019)
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© Fotolia / KadmyУЗИ
УЗИ
© Fotolia / Kadmy
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Житель Дагестана вынудил 19-летнюю жену сделать аборт, когда узнал, что она ждет девочку, сообщает "360" со ссылкой на директора дагестанского Центра защиты материнства и детства Евгению Величкину.
Как рассказала собеседница телеканала, к ним в учреждение обратилась девушка, которую муж насильно заставил пойти на аборт, так как его не устроил пол будущего ребенка. Кроме того, мужчина назвал жену неполноценной и избил.

"Так получилось, что он ее вынудил, она была сломлена психологически. Сделала аборт, о чем очень жалеет. И у нее психологическая травма", — сказала Величкина.

Директор центра отметила, что сейчас девушка находится в безопасном месте, позже ее направят на реабилитацию.
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