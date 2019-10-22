Глава Каталонии призвал Мадрид начать диалог без предварительных условий

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.
Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.
Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.
Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.
Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.
Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.
Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.
Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.
Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.
Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.
В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.
В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.
Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.
Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.
В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.
В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.
Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.
Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.
Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.
Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.
Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.
Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.
Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.
Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.
Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.
Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.
Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.
В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.
Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.
В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.
Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.
Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.
Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.