Глава Каталонии призвал Мадрид начать диалог без предварительных условий

МАДРИД, 22 окт – РИА Новости. Глава правительства (женералитета) Каталонии Ким Торра заявил, что призывает правительство Испании начать диалог для урегулирования проблемы без предварительных условий, в рамках которого будет отстаивать право на самоопределение.

"Правительство (Каталонии) выступает за политическое и демократическое урегулирование, призывая и.о. премьера (Испании) начать диалог без предварительных условий, в котором каждая сторона могла бы предложить условия разрешения нынешнего конфликта. В рамках этого диалога женералитет будут отстаивать право на самоопределение как путь для определения политического будущего Каталонии", - заявил Торра на пресс-конференции в Барселоне, которую транслировал телеканал 24 Horas.

Торра также сообщил, что за последние дни в общей сложности звонил и.о. премьера Испании Педро Санчесу четыре раза, однако тот так и не согласился с ним поговорить, по мнению главы женералитета, это свидетельствует о "безответвенности" главы испанского правительства.

Председатель женералитета также вновь заявил, что осуждает насилие в автономном сообществе, что "движение за независимость носит мирный характер", а также осудил приговор Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Торра предложил создать парламентскую комиссию, которая бы "изучила и проанализировала абсолютного прозрачно все события, произошедшие на прошлой неделе", а также предложил советнику внутренних дел женералитета Микелю Буку провести внутреннюю проверку по возможным фактам превышения применения силы сотрудниками каталонских правоохранительных органов за последние дни в ходе их работы.

Торра также поддержал предложение ряда каталонских партий, поддерживающих независимость Каталонии ("Вместе за Каталонию, Левые республиканцы Каталонии и Кандидатура народного единства), рассмотреть в парламенте резолюцию, в которой содержатся обязательства законодательного органа "продолжать защищать право на самоопределение" и которая осуждает приговор Верховного суда в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

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Юридические советники каталонского парламента предупредили, что принятие этой резолюции может противоречить решению Конституционного суда. 16 октября Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск правительства страны о незаконности ряда резолюций каталонского парламента о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года. КС также предупредил власти автономного сообщества об уголовной ответственности за несоблюдение его предыдущих постановлений.

Парламент Каталонии 26 сентября принял ряд резолюций, в которых заявил о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года. В одной из резолюций говорилось, что в случае обвинительного приговора последует ответ каталонских властей, который будет заключаться в "осуществлении права на самоопределение" и требовании амнистии.