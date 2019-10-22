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РИА Новости

Число погибших в результате протестов в Чили выросло до 15 человек

15:19 22.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoСтолкновения демонстрантов с сотрудниками силовой полиции во антиправительственной в Чили. 20 октября 2019
Столкновения демонстрантов с сотрудниками силовой полиции во антиправительственной в Чили. 20 октября 2019
© REUTERS / Ivan Alvarado
САНТЬЯГО, 22 окт - РИА Новости. Число погибших в результате протестов в Чили выросло до 15 человек, ранены 211, задержаны уже 2643 человека, сообщил замглавы МВД Родриго Убилья.
"На сегодняшний день погибло 15 человек по всей стране, 11 из них в столичном регионе, все они стали жертвами пожаров и грабежей в торговых центрах... Три человека погибли в провинции ... от пулевых ранений", - сказал замминистра.
Число задержанных в результате протестов удвоилось и достигло 2643 человека. "Вчера мы информировали о 313 раненых, к сожалению , на сегодня среди военных и карабинеров уже 134 пострадавших ... Среди гражданских на сегодня уже 77 раненых", - сообщил Убилья.
За последние 24 часа было совершено 255 жестоких актов насилия во время протестов, большинство из них - в столичном регионе. При этом, отмечает замминистра, если раньше преступники поджигали супермаркеты, то теперь они пытаются разрушить административную инфраструктуру - за ночь был нанесен ущерб зданиям муниципалитетов, комиссариатов.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Три ночи подряд в ряде городов страны устанавливался комендантский час.
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