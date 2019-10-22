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РИА Новости

Ученые приблизились к реализации проекта бор-нейтронозахватной терапии рака

15:08 22.10.2019
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© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) создали первые пилотные образцы ускорительных источников нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии рака, которые смогут работать в реальных клинических условиях, заявил журналистам во вторник директор института, академик Павел Логачев.
Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) – это способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей с использованием ускорительного источника нейтронов. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком нейтронов, которые поглощаются ядрами бора - ядерные реакции, которые сопровождаются большим энерговыделением, уничтожают больные клетки, при этом здоровые клетки не страдают. Эксперименты показали эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов сложных видов онкологических заболеваний.

"Сегодня есть не только действующий прототип, который работает на параметрах, очень близких к терапевтическим, но и создаются первые пилотные образцы машин, которые будут работать уже в клинических условиях. Думаю, что в ближайшие несколько лет на карте мира появится уже несколько точек, где будут стоять такие устройства и успешно работать не только на клинические испытания на животных, но и помогать людям", - сказал Логачев.

Он отметил, что специалисты института, благодаря целенаправленной работе в течение долгих лет, создали лучшую в мире машину, которая оптимально подходит для клинической практики бор-нейтронозахватной терапии. Уникальность ускорителя заключается в том, что он, в отличие от зарубежных линейных ускорителей, производит нейтроны с минимально возможной энергией, что позволяет избежать нежелательного влияния на здоровые ткани организма. Испытания прототипа ускорителя для работы в клинических условиях планируется завершить в ближайшие месяцы.
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"Мы надеемся, что эта наша работа станет основой для взрывного роста активности, исследований и разработок по созданию эффективного препарата для БНЗТ (препарата целевой доставки бора в клетки опухоли – ред.). Сейчас проблема препарата является ключевой. Адресность доставки этого препарата будет определять качество этого метода, и есть надежда, что эта адресность будет очень высокой, что даст абсолютно новые возможности в терапии неизлечимых сегодня заболеваний", - сказал ученый.
Он признал, что в России существует серьезная проблема испытаний на людях не утвержденных по стандартным процедурам препаратов и методик, однако, по его словам, эксперименты на мышах и проведенные в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина (Москва) эксперименты на собаках дают очень оптимистичные результаты. В частности, выздоровление удалось получить в считавшихся ранее неизлечимыми случаях.
"Сейчас мы сформировали некие начальные условия для успеха в этой области, и мы не сомневаемся, что на это обратят внимание органы государственной власти, начиная от областного уровня и заканчивая федеральным, и, безусловно, включатся в эту работу", - добавил Логачев.
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