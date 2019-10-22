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РИА Новости

Транспортный комплекс Москвы запустил конкурс видеоуроков о ПДД

14:58 22.10.2019
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© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД РоссииДети на дороге
Дети на дороге
© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД России
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Все желающие смогут принять участие в конкурсе видеоуроков о правилах дорожного движения, лучшие работы будут размещены в библиотеке Московской электронной школы 21 декабря, сообщил первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.
"Мы можем создать видеоуроки с использованием лучших методик обучения, с реальными примерами, о которых расскажут профессиональные актеры. Такие фильмы запомнятся надолго, и их можно будет просматривать снова и снова", - сказал Ходаков журналистам.
Он отметил, что главной задачей конкурса является сокращение детского травматизма. "Нет ничего страшнее, когда ребенок страдает в аварии, и наше дело - научить его безопасному поведению на дороге", - отметил Ходаков.
Отмечается, что принять участие в конкурсе могут все желающие, для этого нужно записать видео длительностью не более пяти минут на одну из восьми заданных тем. Подробные правила конкурса опубликованы на Едином транспортном портале. Жюри будет оценивать соответствие работы объявленной тематике, уровень раскрытия темы и доступность информации, оригинальность работы, творческий подход и эстетичность контента.
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В состав жюри войдут эксперты из департаментов транспорта и образования, ЦОДД, столичного управления ГИБДД, а также известные блогеры и общественные деятели, председателем жюри является заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Итоги конкурса будут подведены 21 декабря. Лучшие работы будут опубликованы в Московской электронной школе", - добавили организаторы на пресс-конференции.
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