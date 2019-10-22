Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минсельхоз считает, что цены на гречку в России стабильны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во вторник исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков сообщил РИА Новости, что отпускные и оптовые цены на гречку в России в октябре демонстрируют заметный рост. В рознице эта тенденция уже начала проявляться и с ноября будет еще более ощутимой, считает он.

"Ценовая ситуация на рынке гречневой крупы стабильна. В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей 13,6 рубля за килограмм, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности", - сообщили в пресс-службе.

Валовые сборы гречихи в разные годы заметно различаются из-за урожайности, которая в свою очередь зависит от погодных условий, пояснили в ведомстве. Так, например, в 2017 году в России собрали рекордный урожай - более 1,5 миллионов тонн гречихи. Это отразилось на ценах: в январе того же года средняя максимальная цена у сельхозпроизводителей составляла 25,9 рубля за килограмм, после чего она упала до 6,2 рубля.

По итогам 2019 года Минсельхоз ожидает получить урожай на уровне среднемноголетних показателей - около 750 тысяч тонн.