Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:43Z
https://ria.ru/20191022/1560068154.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150019/22/1500192214_0:101:3076:1831_1036x0_80_0_0_13ff8efe9fb6ae25a346940ed2e57537.jpg
РИА Новости

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку

14:27 22.10.2019 (обновлено: 15:43 22.10.2019)
466
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречка
Гречка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Гречка. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минсельхоз считает, что цены на гречку в России стабильны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Во вторник исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков сообщил РИА Новости, что отпускные и оптовые цены на гречку в России в октябре демонстрируют заметный рост. В рознице эта тенденция уже начала проявляться и с ноября будет еще более ощутимой, считает он.
Прилавок с молочной продукцией
30 сентября, 06:37РИА Новости
СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции
"Ценовая ситуация на рынке гречневой крупы стабильна. В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей 13,6 рубля за килограмм, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности", - сообщили в пресс-службе.
Валовые сборы гречихи в разные годы заметно различаются из-за урожайности, которая в свою очередь зависит от погодных условий, пояснили в ведомстве. Так, например, в 2017 году в России собрали рекордный урожай - более 1,5 миллионов тонн гречихи. Это отразилось на ценах: в январе того же года средняя максимальная цена у сельхозпроизводителей составляла 25,9 рубля за килограмм, после чего она упала до 6,2 рубля.
По итогам 2019 года Минсельхоз ожидает получить урожай на уровне среднемноголетних показателей - около 750 тысяч тонн.
Выращивание гречихи ведется в 49 субъектах России. На шесть регионов-лидеров приходятся 75% валового сбора. Это Алтайский край, Республика Башкортостан, Оренбургская, Курская, Воронежская и Орловская области.
Гречневая крупа
Вчера, 14:01РИА Новости
Розничные сети будут запасать гречку, чтобы нивелировать рост цен
131044
Обсудить 3
РуспродсоюзРосстатМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Акция Черная пятница на экранах смартфонов, планшетов и ноутбуков
Названа дата "Черной пятницы" в России
РИА
Новости
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
СМИ сообщили подробности смерти дочери посла Ирана в России
Здание Государственной Думы РФ
Правительство внесло в Госдуму поправки в бюджет ПФР на 2019 год
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Задержанный в Польше экс-глава НПО "Космос" хочет, чтобы его выдали России
Лента
новостей
Автозаправочная станция
В России рекордно упал спрос на бензин, сообщили СМИ
Российские рубли
В России снизилось число семей с низкими доходами
Вагон
В России представят плацкартный вагон с душем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Не приговор: онкологи рассказали, что поможет победить рак
Ученые обнаружили антираковое действие сердечного препарата
Гречневая крупа
Розничные сети будут запасать гречку, чтобы нивелировать рост цен
Гречневая каша
Минсельхоз считает ситуацию с ценами на гречку в России стабильной
Девушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев и премьер Белоруссии обменялись репликами по ВСМ Москва-Минск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния