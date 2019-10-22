Скворцова заявила о недостаточной социальной поддержке медиков в регионах

По словам Скворцовой, президент РФ Владимир Путин дал субъектам поручение пересмотреть пакет социальной поддержки медиков. В прошлом году на нее было потрачено 23,4 миллиарда рублей, но она оказана неравномерно.

"В шести регионах вообще не была предусмотрена и, если посмотреть на столь значимое направление как жилая площадь, вообще выделение жилья, оплата аренды, оплата ЖКХ и так далее, только 0,4% врачей имели эту поддержку, а по оплате аренды - менее 6%" , – сказала Скворцова на совете по региональному здравоохранению при Совете Федерации.