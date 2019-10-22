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РИА Новости

Скворцова заявила о недостаточной социальной поддержке медиков в регионах

14:09 22.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 окт – РИА новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о недостаточной степени социальной поддержки медиков, в частности, в области обеспечения жильем.
По словам Скворцовой, президент РФ Владимир Путин дал субъектам поручение пересмотреть пакет социальной поддержки медиков. В прошлом году на нее было потрачено 23,4 миллиарда рублей, но она оказана неравномерно.
"В шести регионах вообще не была предусмотрена и, если посмотреть на столь значимое направление как жилая площадь, вообще выделение жилья, оплата аренды, оплата ЖКХ и так далее, только 0,4% врачей имели эту поддержку, а по оплате аренды - менее 6%" , – сказала Скворцова на совете по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
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