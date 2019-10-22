Миронов назвал условия для отмены моратория на смертную казнь

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Если мораторий на смертную казнь в отношении некоторых преступлений будет отменен, то такие дела должен будет рассматривать суд присяжных с трансляцией процесса в прямом эфире, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя тему возвращения смертной казни после убийства в Саратове 9-летней девочки.

После резонансного убийства житель Саратова Дамир Видманов создал петицию на ресурсе change.org, адресованную президенту страны Владимиру Путину, Госдуме и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, с требованием вернуть смертную казнь. Под обращением подписались более 18 тысяч человек, однако позже петиция была удалена. За возвращение смертной казни на своих страницах в соцсетях также выступили депутаты ГД от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.

Ранее Миронов заявлял, что фракция "Справедливая Россия" в ближайшее время внесет в Госдуму проект о частичной отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покушался на жизнь ребенка.

В интервью телеканалу "Россия-24" Миронов подчеркнул, что поскольку существует вероятность судебной ошибки, понадобится особый порядок рассмотрения таких дел.

"Если все-таки подумать о том, что для определенных категорий преступников, террористов и тех, кто покушается на жизнь детей, отменить (запрет на смертную казнь), то в каком порядке должны быть рассмотрены такие преступления. Первое, обязательно суд присяжных со случайной выборкой присяжных... С нашей точки зрения, судебный процесс должен быть гласным и публичным, он должен транслироваться в прямом эфире, чтобы все видели. Это не шоу, это просто чтобы была справедливость, чтобы была понятна и линия защиты, и линия обвинения", - сказал Миронов.

Он добавил, что если суд присяжных вынесет обвинительный приговор, то он не должен будет сразу же приводиться в исполнение. "Дается год на то, чтобы специальная коллегия судей верховного суда опять же с присяжными заседателями уже новыми вновь рассмотрела все обстоятельства. Только тогда можно будет говорить о том, что вина абсолютно доказана", - пояснил Миронов.

Он отметил, что это очень сложный и моральный, и юридический аспект, но сама дискуссия по нему - очень правильная и нужная. Миронов также прокомментировал инициативу поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" об установке пожизненного контроля за теми, кто совершил преступления против детей.

"Считаю, что это правильная инициатива. Человека, который покусился на жизнь либо целостность, в том числе половую, ребенка, к сожалению, опыт показывает, что его не исправить. Он, может быть, сам будет мучиться, но рано или поздно он сорвется. И в этой связи наблюдение за такими людьми, конечно же, необходимо. Мы пока такую инициативу не вносили, но я дал поручение нашим юристам внимательно посмотреть, в том числе, на примеры зарубежного опыта. Я не исключаю, что такую инициативу мы вносить будем", - сообщил он.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.