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РИА Новости

Миронов назвал условия для отмены моратория на смертную казнь

13:56 22.10.2019 (обновлено: 14:07 22.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Если мораторий на смертную казнь в отношении некоторых преступлений будет отменен, то такие дела должен будет рассматривать суд присяжных с трансляцией процесса в прямом эфире, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя тему возвращения смертной казни после убийства в Саратове 9-летней девочки.
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После резонансного убийства житель Саратова Дамир Видманов создал петицию на ресурсе change.org, адресованную президенту страны Владимиру Путину, Госдуме и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, с требованием вернуть смертную казнь. Под обращением подписались более 18 тысяч человек, однако позже петиция была удалена. За возвращение смертной казни на своих страницах в соцсетях также выступили депутаты ГД от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.
Ранее Миронов заявлял, что фракция "Справедливая Россия" в ближайшее время внесет в Госдуму проект о частичной отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покушался на жизнь ребенка.
В интервью телеканалу "Россия-24" Миронов подчеркнул, что поскольку существует вероятность судебной ошибки, понадобится особый порядок рассмотрения таких дел.
"Если все-таки подумать о том, что для определенных категорий преступников, террористов и тех, кто покушается на жизнь детей, отменить (запрет на смертную казнь), то в каком порядке должны быть рассмотрены такие преступления. Первое, обязательно суд присяжных со случайной выборкой присяжных... С нашей точки зрения, судебный процесс должен быть гласным и публичным, он должен транслироваться в прямом эфире, чтобы все видели. Это не шоу, это просто чтобы была справедливость, чтобы была понятна и линия защиты, и линия обвинения", - сказал Миронов.
Он добавил, что если суд присяжных вынесет обвинительный приговор, то он не должен будет сразу же приводиться в исполнение. "Дается год на то, чтобы специальная коллегия судей верховного суда опять же с присяжными заседателями уже новыми вновь рассмотрела все обстоятельства. Только тогда можно будет говорить о том, что вина абсолютно доказана", - пояснил Миронов.
Он отметил, что это очень сложный и моральный, и юридический аспект, но сама дискуссия по нему - очень правильная и нужная. Миронов также прокомментировал инициативу поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" об установке пожизненного контроля за теми, кто совершил преступления против детей.
"Считаю, что это правильная инициатива. Человека, который покусился на жизнь либо целостность, в том числе половую, ребенка, к сожалению, опыт показывает, что его не исправить. Он, может быть, сам будет мучиться, но рано или поздно он сорвется. И в этой связи наблюдение за такими людьми, конечно же, необходимо. Мы пока такую инициативу не вносили, но я дал поручение нашим юристам внимательно посмотреть, в том числе, на примеры зарубежного опыта. Я не исключаю, что такую инициативу мы вносить будем", - сообщил он.
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Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.
Тема возвращения смертной казни в судебную систему РФ вновь возникла в обществе после убийства девочки в Саратове. Девятилетняя девочка утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
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Убийство девочки в СаратовеСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
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