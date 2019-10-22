Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T13:54Z
https://ria.ru/20191022/1560066027.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150474/21/1504742143_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_faad304ebbc957dfc5e06d6f019da82a.jpg
РИА Новости

Минздрав проследит за судьбой выпускников медицинских вузов

13:52 22.10.2019 (обновлено: 13:54 22.10.2019)
320
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВо время процедуры вакцинации против гриппа
Во время процедуры вакцинации против гриппа
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Минздрав хочет персонифицированно проследить за трудоустройством выпускников с медицинским образованием через реестры обучающихся и врачей, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
По ее словам, в среднем в год в высшие учебные заведения поступают около 50 тысяч человек, 27 тысяч из них на бюджетные места, 23 тысячи – на платные. По расчетам Минздрава, для преодоления дефицита надо увеличить число бюджетных мест. Потребность будет составлять от 30 до 35 тысяч.
"Для того, чтобы точно определить эту потребность, мы обратились за поручением к главе государства за наделением полномочиями Минздрава ведения реестра обучающихся по медицинским и фармацевтическим специальностям и соединения этого реестра с федеральным реестром врачей", - уточнила Скворцова.
Она отметила, что это позволит планировать и прогнозировать развитие кадрового наполнения отрасли. Такое поручение было дано.
По словам Скворцовой, были увеличены цифры контрольного приёма по программам высшего образования. С 2014 по 2020 год прием увеличился на 15,4%, а по лечебным специальностям -" Лечебное дело" и" Педиатрия" – почти на 21%. За этот же период существенно увеличился выпуск специалистов отрасли - на 17% всего и по "Лечебное делу " и" Педиатрии" на 21%. В целом выпуск 2019 года составил порядка 44 тысяч человек.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 13:20РИА Новости
Матвиенко: ректоры медвузов должны отвечать за трудоустройство выпускников
Она уточнила, что по всем уровням высшего образования в 2019 году выпустились 51844 человека, продолжили обучение 39%. При этом 61% не продолжал обучение, из них 95,7% были трудоустроены.
"Но вопрос, куда они были трудоустроены, остаётся открытым, и для этого нам тоже нужен реестр. Для того, чтобы мы могли персонифицированного отследить каждого выпускника", - добавила Скворцова.
530011
Обсудить 0
Кем статьНавигатор абитуриентаМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
РИА
Новости
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Минздрав хочет учитывать стаж в первичном звене при приеме в ординатуру
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова заявила о недостаточной социальной поддержке медиков в регионах
Лента
новостей
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Скворцова заявила, что число врачей общей практики выросло более чем на 18%
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: ректоры медвузов должны отвечать за трудоустройство выпускников
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Валентина Матвиенко
Матвиенко обеспокоена ростом доли платных мест в медицинских вузах
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Красный крест
Певицу Valentina избили в московской клинике
Лекарства
Минздрав представит данные о потребности в незарегистрированных лекарствах
Прорыв дамбы в Красноярском крае
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния