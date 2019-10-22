Минздрав проследит за судьбой выпускников медицинских вузов

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Минздрав хочет персонифицированно проследить за трудоустройством выпускников с медицинским образованием через реестры обучающихся и врачей, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, в среднем в год в высшие учебные заведения поступают около 50 тысяч человек, 27 тысяч из них на бюджетные места, 23 тысячи – на платные. По расчетам Минздрава, для преодоления дефицита надо увеличить число бюджетных мест. Потребность будет составлять от 30 до 35 тысяч.

"Для того, чтобы точно определить эту потребность, мы обратились за поручением к главе государства за наделением полномочиями Минздрава ведения реестра обучающихся по медицинским и фармацевтическим специальностям и соединения этого реестра с федеральным реестром врачей", - уточнила Скворцова.

Она отметила, что это позволит планировать и прогнозировать развитие кадрового наполнения отрасли. Такое поручение было дано.

По словам Скворцовой, были увеличены цифры контрольного приёма по программам высшего образования. С 2014 по 2020 год прием увеличился на 15,4%, а по лечебным специальностям -" Лечебное дело" и" Педиатрия" – почти на 21%. За этот же период существенно увеличился выпуск специалистов отрасли - на 17% всего и по "Лечебное делу " и" Педиатрии" на 21%. В целом выпуск 2019 года составил порядка 44 тысяч человек.

Она уточнила, что по всем уровням высшего образования в 2019 году выпустились 51844 человека, продолжили обучение 39%. При этом 61% не продолжал обучение, из них 95,7% были трудоустроены.