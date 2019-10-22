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РИА Новости

УФАС Петербурга не фиксирует резкого скачка цен на гречку

13:50 22.10.2019
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© Depositphotos / belchonockГречневая каша
Гречневая каша
© Depositphotos / belchonock
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. УФАС по Санкт-Петербургу не фиксирует резкого повышения цен на гречневую крупу и не планирует специальных проверок по этому поводу, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков сообщил РИА Новости, что отпускные и оптовые цены на гречку в России в октябре демонстрируют заметный рост, в рознице эта тенденция уже начала проявляться и с ноября будет еще более ощутимой. По его словам, рост цен вызван сокращением посевных площадей и, как следствие, снижением производства.
"В настоящее время мы не видим резкого повышения розничных цен на гречневую крупу в Петербурге. Так, оптовые цены на гречу за 1 килограмм летом этого года снижались", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В УФАС добавили, что в августе цена на этот продукт снизилась на 9%, а в рознице Петербурга с 30 сентября по 7 октября цена на гречневую крупу выросла всего на 0,9%.
В управлении подчеркнули, что принятие ограничительных мер на ценообразование со стороны антимонопольной службы и властей, а также организация специальной проверки возможны лишь в том случае, когда цена на товар или продукт повысится на 30% и более.
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