Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что ситуация в Сирии острая

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Ситуация в Сирии сейчас острая, все это видят и понимают, поэтому консультации РФ и Турции по данному вопросу очень востребованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Переговоры лидеров двух стран проходят во вторник в резиденции президента РФ в Сочи.
"Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем, я думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день, и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России, и всех стран региона", - сказал Путин на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в узком составе.
В свою очередь, турецкий лидер поблагодарил Путина за приглашение в Россию. "Считаю, что ваше приглашение пойдет на пользу именно в тот период, в который ... складывается очень сложная ситуация", - отметил Эрдоган.
Он выразил надежду, что на переговорах удастся более подробно обсудить текущую ситуацию, что позволит обеспечить мир в регионе. "Операция под названием "Источник мира" несомненно обеспечит новые реалии", - добавил турецкий лидер.