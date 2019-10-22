Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T14:30Z
https://ria.ru/20191022/1560065064.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155981/44/1559814459_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_10edde4b112537d9763f34e1bfa6c78c.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что ситуация в Сирии острая

13:35 22.10.2019 (обновлено: 14:30 22.10.2019)
2089
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Ситуация в Сирии сейчас острая, все это видят и понимают, поэтому консультации РФ и Турции по данному вопросу очень востребованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Переговоры лидеров двух стран проходят во вторник в резиденции президента РФ в Сочи.
"Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем, я думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день, и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России, и всех стран региона", - сказал Путин на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в узком составе.
В свою очередь, турецкий лидер поблагодарил Путина за приглашение в Россию. "Считаю, что ваше приглашение пойдет на пользу именно в тот период, в который ... складывается очень сложная ситуация", - отметил Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 11:58РИА Новости
Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Путиным
Он выразил надежду, что на переговорах удастся более подробно обсудить текущую ситуацию, что позволит обеспечить мир в регионе. "Операция под названием "Источник мира" несомненно обеспечит новые реалии", - добавил турецкий лидер.
3222032
Обсудить 2
Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
РИА
Новости
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков призвал не делать завышенных прогнозов о встрече Путина и Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Путиным
Лента
новостей
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
В МИД России заявили, что Турция нарушает территориальную целостность Сирии
Российская боевая авиация в Сирии
Эксперт объяснил, зачем вертолеты ВКС заняли бывшую базу США в Сирии
Флаг Германии на здании Рейхстага
Берлин отказался рассматривать "голодомор" как геноцид украинского народа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган надеется на новые возможности для операции в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин и Эрдоган побеседовали в формате тет-а-тет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Письмо Трампа Эрдогану войдет в анналы современной практики, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются больше двух часов
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
В посольстве Ирана в России назвали причину смерти дочери посла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
03:50ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
03:48Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков
03:42Мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон
Лента новостейМолния