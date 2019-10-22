Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что ситуация в Сирии острая

"Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем, я думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день, и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России, и всех стран региона", - сказал Путин на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в узком составе.