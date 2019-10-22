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РИА Новости

В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана

13:34 22.10.2019 (обновлено: 16:32 22.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком составе в сочинской резиденции Бочаров Ручей.
Разговор будет "обстоятельный, сложный и небыстрый", им предстоит обсудить много тем, заявил ранее журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Главным предметом диалога стала ситуация в Сирии с учетом проведения там военной операции Анкары и договоренностей Турции и США о 120-часовом режиме прекращения огня.
За день до встречи с Путиным Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после его переговоров с президентом России. Во вторник истекают пять дней приостановки операции.
Турецкий президент также сообщал, что намерен обсудить со своим российским коллегой следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
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Перед началом переговоров в Сочи Путин назвал ситуацию на сирийско-турецкой границе "острой", а диалог востребованным.
"Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, <...> сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов <...> и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России, и всех стран региона", — сказал российский президент.
В свою очередь, Эрдоган заявил, что после встречи в Сочи рассчитывает на "новые возможности для операции" в арабской республике.
Переговоры в узком составе начались в 13:27 по московскому времени и длятся уже более двух часов. После них анонсирована пресс-конференция.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Молодец Путин. Пока противники России сотрясают воздух пустыми угрозами, льют потоки лживой грязи, и заигрываются интриганством - наш президент налаживает коммуникации, организует форумы, диалоги, встречи на разном уровне. Так и нужно, не растрачивать силы на пустяшные пререкания с теми, кто тебя провоцирует на гнев, а делать дело, негромко, из тени, но методично и целенаправленно. Я думаю сегодня Путин самый влиятельный и эффективный политик. Все его внешнеполитические планы в той или иной степени осуществляются.
22 октября, 13:53
для души и дела
511002159
Брата Башара не позвали конечно. Сирию без него распилят.
22 октября, 16:16
bberserker79
3320004
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