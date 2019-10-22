В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком составе в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Разговор будет "обстоятельный, сложный и небыстрый", им предстоит обсудить много тем, заявил ранее журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Главным предметом диалога стала ситуация в Сирии с учетом проведения там военной операции Анкары и договоренностей Турции и США о 120-часовом режиме прекращения огня.

За день до встречи с Путиным Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после его переговоров с президентом России. Во вторник истекают пять дней приостановки операции.

Турецкий президент также сообщал, что намерен обсудить со своим российским коллегой следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.

Перед началом переговоров в Сочи Путин назвал ситуацию на сирийско-турецкой границе "острой", а диалог востребованным.

"Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, <...> сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов <...> и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России, и всех стран региона", — сказал российский президент.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что после встречи в Сочи рассчитывает на "новые возможности для операции" в арабской республике.