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РИА Новости

Матвиенко обеспокоена ростом доли платных мест в медицинских вузах

13:15 22.10.2019 (обновлено: 13:23 22.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила рост доли платных мест в медицинских вузах, сенатор предложила усилить координирующую роль министерства здравоохранения как центра ответственности за подготовку медицинских кадров.
"Подготовку медицинских кадров в стране осуществляют 103 вуза, из них только 47 подведомственны министерству здравоохранения. В соответствии с законодательством вузы имеют значительную автономию и самостоятельны в определении доли платных и бюджетных мест", - отметила Матвиенко, выступая на слушаниях во вторник.
В итоге, в этом году между вузами не распределены по конкурсу более двух тысяч бюджетных мест, добавила она. "Прослеживается очевидная тенденция к увеличению вузами доли приема студентов на платной основе", - сказала спикер.
По ее мнению, нужно менять методику распределения контрольных цифр приема и установления показателей трудоустройства выпускников вузов, в том числе как квот приема на целевое обучение, так и количества мест для приема на платную основу.
"Если это необходимо – внести изменения в нормативные документы, но уже пора создать эффективную и адекватную новым вызовам систему взаимодействия Минобрнауки, Минздрава России и субъектов федерации. При этом важно усилить координирующую роль министерства здравоохранения как центра ответственности за подготовку медицинских кадров", - подчеркнула она.
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По словам спикера СФ, усилена должна быть и роль субъектов РФ при планировании общих объемов контрольных цифр приема. "Нам важно, чтобы было полное понимание ситуации по обеспечению кадрами: по каждому региону, по каждому населенному пункту, по каждой медицинской организации. Самое главное, необходимо добиться, чтобы Минобрнауки, Минздрав и регионы работали как единая система, решающая государственные задачи", - подчеркнула она.
Спикер Совфеда считает, что требуется также в кратчайшие сроки завершить работу по созданию реестра всех обучающихся по медицинским специальностям и в целом создать объективную статистику по кадровой обеспеченности.
Матвиенко также считает важным довести долю студентов в медицинских вузах, заключивших договор о целевом обучении, до 90%. "Приемная кампания текущего года показала, что из 15 тысяч мест, выделенных на целевое обучение, занято чуть более 13 тысяч. Уже на входе регионы потеряли более 1,5 тысячи необходимых им специалистов, целевые места были переданы в общий бюджетный конкурс, но и там есть также нераспределенные места", - привела пример она.
При этом с 2020 года доля "целевиков" должна быть не ниже 70%, эту планку нужно постоянно повышать, довести ее до 90%, а в ординатуре и до 100%, полагает законодатель.
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