Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T19:51Z
https://ria.ru/20191022/1560063857.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/66/1560066651_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_27a7562baf4eb460061db452714d0f53.jpg
РИА Новости

Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Прямая трансляция

19:51 22.10.2019
1967
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят пресс-конференцию после переговоров в Сочи.
Как ранее сообщалось, главной темой обсуждения станет ситуация в Сирии.
Участники митинга в Тартусе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии
21 октября, 08:48Сказано в эфире
Эксперт объяснил, в чем заключается победа России в СирииПрезидент России Владимир Путин победил в Сирии, пишут немецкие СМИ. РФ одержала победу не только там, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов.
Накануне Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по сирийской операции после его переговоров с Путиным. Турецкий лидер также отмечал, что намерен обсудить с Путиным следующую фазу создания зоны безопасности на севере Сирии.

"Источник мира"

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.
Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили этот шаг. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший в региональном конфликте курдов, заявил об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой.
Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северному рубежу и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку.
В четверг стало известно о приостановке операции Анкары на 120 часов — до вечера вторника — и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
1010101
Обсудить 0
Война в СирииВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
Рекомендуем
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются больше шести часов
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Иностранные вооруженные силы должны покинуть Сирию, заявил Путин
Прибытие российских вертолетов на бывшую базу США в Сирии
Прибытие российских вертолетов на бывшую базу США в Сирии сняли на видео
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Эрдоган рассказал о соглашении между Россией и Турцией по ситуации в Сирии
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018
Российские и сирийские войска войдут в зону за пределами турецкой операции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Стартовый комплекс на космодроме Восточный
Одобрен эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния