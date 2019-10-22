Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Прямая трансляция

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят пресс-конференцию после переговоров в Сочи.

Как ранее сообщалось, главной темой обсуждения станет ситуация в Сирии.

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по сирийской операции после его переговоров с Путиным. Турецкий лидер также отмечал, что намерен обсудить с Путиным следующую фазу создания зоны безопасности на севере Сирии.

"Источник мира"

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.

Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили этот шаг. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший в региональном конфликте курдов, заявил об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой.

Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северному рубежу и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку.