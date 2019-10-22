Переговоры с Эрдоганом будут сложными, считает Песков

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Тайипа Эрдогана будут обстоятельные, сложные и небыстрые, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ясно, что небыстро. Много тем, очень сложные будут разговоры, это очевидно. Поэтому посидят", - сказал Песков, отвечая на вопрос о длительности переговоров.

Он отметил, что переговоры начнутся "с узкого состава".

"Сейчас будет обстоятельная двухсторонняя встреча", - добавил пресс-секретарь российского лидера.