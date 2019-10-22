Путин обсудит с Эрдоганом планы по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. РФ планирует на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сопоставить информацию с планами о продвижении политического урегулирования в Сирии, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.

"Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции, сопоставить эту информацию с общими планами о продвижении политического урегулирования в Сирийской арабской республике", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чего ждет Россия от переговоров с Эрдоганом.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.