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РИА Новости

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17 человек

12:37 22.10.2019 (обновлено: 15:02 22.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жертвами прорыва дамб в Красноярском крае стали 17 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ранее было известно о 15 погибших.
"Обнаружены тела еще двух <...> из числа без вести пропавших", — уточнила она.
ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром: затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия.
Почти сразу поступила информация о 15 жертвах, судьба еще пятерых оставалась неизвестной. Еще 27 человек пострадали, часть из них остаются в больнице.
СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы потока разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.
Как сообщали местные власти, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. По данным следователей, начальник участка осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления. Он и еще двое подозреваемых — гендиректор артели и мастер участка — арестованы.
Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК.
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