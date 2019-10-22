Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17 человек

Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жертвами прорыва дамб в Красноярском крае стали 17 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ранее было известно о 15 погибших.

"Обнаружены тела еще двух <...> из числа без вести пропавших", — уточнила она.

ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром: затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия.

Почти сразу поступила информация о 15 жертвах, судьба еще пятерых оставалась неизвестной. Еще 27 человек пострадали, часть из них остаются в больнице.

СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы потока разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.

Как сообщали местные власти, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. По данным следователей, начальник участка осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления. Он и еще двое подозреваемых — гендиректор артели и мастер участка — арестованы.