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РИА Новости

Комментировать дело Бориса Дубровского преждевременно, заявил Песков

12:34 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБорис Дубровский
Борис Дубровский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Борис Дубровский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным комментировать возбуждение уголовного дела экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского до вердикта суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости, что в отношении Дубровского возбуждено дело о превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей, расследованием займется следственный департамент МВД. Адвокат опроверг информацию, звучавшую в СМИ, о якобы переезде Дубровского в Швейцарию. Также сообщалось, что полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов просил сотрудников аппарата полпредства доложить ему о сути претензий.
В прошлый четверг замначальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Павел Ремесюк подтвердил, что в отношении Дубровского по материалам ФАС было возбуждено уголовное дело, он не смог уточнить, по какой статьей оно возбуждено.
"Я не могу вам дать какую-либо информацию, естественно, мы не можем обладать знаниями о каких-то деталях тех обвинений, которые предъявляются... Я могу только в общем повторить то, что мы говорим каждый раз в подобных ситуациях: вину любого человека может признать только суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за делом Дубровского.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
19 марта, 18:58РИА Новости
Биография Бориса Дубровского
Пресс-служба ФАС в августе 2018 года сообщала, что установила наличие антиконкурентного соглашения с участием губернатора Челябинской области Дубровского на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и направит материалы в МВД и Генпрокуратуру, а 18 марта на заседании комиссии ФАС была оглашена резолютивная часть решения о двух антиконкурентных соглашениях. Дубровский ушел в отставку с поста губернатора 19 марта.
Согласно пресс-релизу, участниками первого соглашения являются Дубровский, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта и "Южуралмост". Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере.
Также установлено антиконкурентное соглашение "Южуралмоста" с заказчиком торгов на выполнение ремонта автодорог региона - министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей, в которых было реализовано это соглашение, их победителем стал "Южуралмост", при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.
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Борис ДубровскийДмитрий ПесковЧелябинская областьПроисшествия
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