Комментировать дело Бориса Дубровского преждевременно, заявил Песков

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным комментировать возбуждение уголовного дела экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского до вердикта суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости, что в отношении Дубровского возбуждено дело о превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей, расследованием займется следственный департамент МВД. Адвокат опроверг информацию, звучавшую в СМИ, о якобы переезде Дубровского в Швейцарию. Также сообщалось, что полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов просил сотрудников аппарата полпредства доложить ему о сути претензий.

В прошлый четверг замначальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Павел Ремесюк подтвердил, что в отношении Дубровского по материалам ФАС было возбуждено уголовное дело, он не смог уточнить, по какой статьей оно возбуждено.

"Я не могу вам дать какую-либо информацию, естественно, мы не можем обладать знаниями о каких-то деталях тех обвинений, которые предъявляются... Я могу только в общем повторить то, что мы говорим каждый раз в подобных ситуациях: вину любого человека может признать только суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за делом Дубровского.

Пресс-служба ФАС в августе 2018 года сообщала, что установила наличие антиконкурентного соглашения с участием губернатора Челябинской области Дубровского на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и направит материалы в МВД и Генпрокуратуру, а 18 марта на заседании комиссии ФАС была оглашена резолютивная часть решения о двух антиконкурентных соглашениях. Дубровский ушел в отставку с поста губернатора 19 марта.

Согласно пресс-релизу, участниками первого соглашения являются Дубровский, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта и "Южуралмост". Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере.