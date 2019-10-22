В МИД оценили предложение Киева о переговорах по морской границе

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Если Киев признает Крым российским, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Можно предположить, что под "принудительными переговорами" Украина понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. При этом условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию", - сказал Руденко, комментируя то, что Украина предложила инициировать "принудительные" переговоры с Москвой по установлению морской границы, создать делимитационную комиссию.