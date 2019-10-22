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РИА Новости

В МИД оценили предложение Киева о переговорах по морской границе

12:34 22.10.2019 (обновлено: 13:04 22.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Если Киев признает Крым российским, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Можно предположить, что под "принудительными переговорами" Украина понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. При этом условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию", - сказал Руденко, комментируя то, что Украина предложила инициировать "принудительные" переговоры с Москвой по установлению морской границы, создать делимитационную комиссию.
"Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - добавил замглавы МИД РФ.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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Ситуация на УкраинеАндрей РуденкоМИД РФКрымРоссияУкраинаВ мире
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